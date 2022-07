| Cristiano Ronaldo, Instagram hesabından pazar günü Rayo Vallecano ile oynanacak olan hazırlık maçında Manchester United kadrosunda olacağını duyurdu. pic.twitter.com/wwAJwbW8IU — Fútbol Ibérico (@elfutboliberico) July 29, 2022

Dopo la notizia della mancata convocazione dicontro l'Atletico Madrid, in programma domani, c'è un nuovo capitolo di questa complicata estate per il fuoriclasse portoghese. CR7 infatti, con un commento postato su Instagram,: "Domenica il re giocherà". Questa la frase dell'ex Juve, che tornerà a vestire la maglia dei Red Devils in attesa di sapere quale sarà il suo futuro.