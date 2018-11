CR7 FAST MOMENTS pic.twitter.com/5GiC1y30rT — Gianni Balzarini (@GianniBalzarini) 2 novembre 2018

Cristiano Ronaldo arriva alla Continassa per l'allenamento e ad attenderlo trova alcuni tifosi ai cancelli del centro di allenamento bianconero.e anche se Cristiano non si è fermato per autografi e selfie il portoghese rimane uno degli idoli indiscussi dei tifosi bianconeri che con CR7 sperano finalmente di arrivare alla Champions League. Nel video qua sotto il momento del suo arrivo alla Continassa per l'allenamento odierno.