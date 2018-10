Kathryn Mayorga, la ragazza americana che accusa Ronaldo di averla violentata nel 2009 torna a parlare al Daily Mirror:"Dopo la violenza - dice la Mayorga - Ronaldo mi ha detto 'mi dispiace, di solito sono un gentleman'." In un'intervista al Der Speigel, la stessa Mayorga​ aggiunge: "Alla fine mi ha guardato in maniera colpevole. Non ricordo ma sono abbastanza sicura che mi abbia chiesto scusa oppure se fossi ferita. Ronaldo - continua la ragazza - mi ha detto di essere un bravo ragazzo al 99% ma di essere stato influenzato dall'1%."​ L'attaccante della Juventus ha già negato l'accaduto e il suo pool di avvocati ha confermato che adirà a vie legali per difendere il portoghese.