Ronaldo il Fenomeno, ex attaccante dell’Inter, parla della sua esperienza in nerazzurro a margine di un evento legato alla finale di Copa Libertadores, in programma questa sera, tra Palmeiras e Santos. Le sue parole riportate da Ansa: “Avrei dato un dito per vincere la Champions League con l’Inter, o con il Real Madrid. E un altro dito lo avrei dato per vincere la Libertadores con il Cruzeiro o il Corinthians”.



IL SUO PASSATO - “E’ importante studiare gli avversari, ma io da calciatore non l’ho mai fatto. Quando ero al Milan una volta Carlo Ancelotti venne da me e mi chiese se avevo visto i video e se mi ero fatto un’idea su chi mi avrebbe marcato e contro chi avrei giocato. ‘Non ho visto nulla’, gli risposi, ma puoi stare sicuri che loro sanno chi sono io’".