e non sopporta le bibite gassate, di conseguenza quando sta per cominciare la conferenza stampa prende le bottigliette die le toglie dal bancone.e compie lo stesso gesto di CR7, solo che cambia bibita: a finire fuori dall’inquadratura delle telecamere è laAbbiamo rispetto delle, anche perché gli effetti - a vederlo così in forma - sono certamente benefici. Ne abbiamo ancora di più, di rispetto, per, e non potrebbe essere altrimenti. Ma il fatto che entrambi abbiano voluto cancellare dal loro sguardo due sponsor di grande importanza, e che lo abbiano fatto in modo così plateale,. Molto denaro. E i campioni - come, ad esempio - incassano milioni di euro, in ultima analisi, pure per merito della Coca-Cola e della Heineken.e fossero state prodotte da qualcuno che fa qualcosa di tremendamente sbagliato? Cosa c’è di tanto grave nel mettere in commercio bibite gassate e birra, ovviamente in modo legale? E, in ultimo,e meritevoli di essere cancellate dal tavolo delle conferenze, dopo che hanno pagato fior di quattrini per stare lì? Perché, insomma, il portoghese e il francese, e hanno accettato di mischiarsi con chi fa affari assieme a Coca-Cola e Heineken?Ronaldo e Pogba sono tutt’e due agli Europei, vincono, sorridono, incasseranno denaro perché la loro immagine uscirà rafforzata da questa manifestazione. Che vive anche grazie a sponsor che loro detestano.. Ah, dimenticavamo:@steagresti