La scorsa stagione, negli ottavi di finale di Champions League, ne aveva fatti 3 allo Stadium. Contro l'Atletico Madrid, la sua seconda vittima preferita dopo il Siviglia, si è visto il miglior Cristiano Ronaldo in maglia Juve: era il 12 marzo 2019, c'era un 2-0 da rimontare, c'era un sogno Champions da continuare ad alimentare. E CR7 si prese la scena. E anche la corona. Ricordato la cronaca del match? "Evviva il re, evviva il re!". Del resto, con 5 Champions vinte (1 a Manchester con lo United, 4 a Madrid col Real), una in più di Messi, è il sovrano della competizione.



MOMENTO PIU' DURO - Ora, 8 mesi dopo, Cristiano Ronaldo sta vivendo il momento più difficile, mediaticamente e calcisticamente, tra polemiche con Sarri e prestazioni, da quando veste il bianconero: in Champions ha segnato un solo gol, contro il Bayer Leverkusen, in Serie A non segna dal 30 ottobre, con due partite a secco e due sostituzioni che hanno fatto discutere, e una non convocazione, per problemi al ginocchio, contro l'Atalanta. Ma ora c'è la competizione che più ama, quella dove si sente a casa, contro l'avversario a cui segna sempre.



CHE NUMERI! - 25 gol in carriera contro l'Atletico (al Siviglia ne ha fatti 27), le ultime due volte che ha segnato ha realizzato due triplette, una col Real Madrid e una, appunto con la Juve, e una rivalità che lo carica più che mai. Basta ricordare le reazioni post sconfitta della scorsa stagione, con quella mano aperta che stava a indicare le Champions alzate al cielo... "Sono tornato", così scrive su Instagram Ronaldo. E ora lo aspettano anche i tifosi della Juventus. Per rivivere una serata come quella della scorsa stagione. E riammirare il miglior Ronaldo.