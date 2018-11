Il suo Portogallo è impegnato in Italia, a San Siro; la sua Juventus riposa, dopo le fatiche delle ultime settimane. E Cristiano Ronaldo fa come la Vecchia Signora: relax prima del forcing di fine 2018, tra Champions e Serie A. E’ a Londra, CR7: il balletto alla Royal Opera House, una cena al Zela Ibiza, una partita di tennis alla 02 Arena. Ronaldo, Georgina e Cristian jr: “A proposito di ieri sera, cena fantastica al Zela London”, del quale è finanziatore insieme a Rada Nadal.



CHE SPESE! - Tornato in Inghilterra, Ronaldo è stato pedinato dai paparazzi, con il Sun che ha raccontato tutte le cifre spese dal fuoriclasse portoghese: ha alloggiato in una suite da 9mila euro a notte, spendendo 31mila euro per due bottiglie di vino da Scott’s: 20mila euro per il Richebourg Grand Cru e 11mila euro per il Pomerol Petrus del 1982. Spese per festeggiare la piccola Alana Martina. E godersi il meritato relax.