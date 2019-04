Da una parte la voglia di rivalsa di Cristiano Ronaldo, dall'altra la necessità di rinnovamento del Bayern Monaco. Nel mezzo, Federico Chiesa. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il portoghese della Juventus, dopo aver rassicurato i bianconeri sulla propria permanenza, ha chiesto rinforzi per tentare nuovamente l'assalto alla Champions League. In cima alla lista di Paratici c'è proprio l'esterno della Fiorentina. Che, negli ultimi giorni, ha visto sul proprio conto il rientro in gara dei bavaresi, intenzionati a sborsare 70 milioni di euro per sbaragliare la concorrenza e accaparrarselo.