A Namecc se la vide brutta. Meno male che, per Goku, per la terra e per i namecciani tutti, ci fu quella Medical Machine, Vasca di rianimazione, con la quale il Sayan si riprese giusto in tempo per sconfiggere Freezer. E meno male che, in precedenza, per arrivare sul pianeta nativo di Junior, Son Goku viaggiò su una navicella spaziale made in Capsule Corporation nella quale la forza di gravità si poteva modificare. Il resto è leggenda. Ecco, ora Cristiano Ronaldo, Sayan piovuto dal pianeta Liga sulla Serie A come Vegeta sulla Terra, prende 'ispirazione' da Dragon Ball per recuperare dal suo infortunio muscolare. L'Ajax non sembra poter creare gli stessi problemi di Freezer, anche se i Lancieri sono una squadra giovane, in evoluzione, che può variare il proprio valore, difficile da decifrare con un rivelatore di potenza. Per la Juventus è sempre meglio affrontare la Champions con il suo gioiello, quel Cristiano Ronaldo tornato infortunato dalle qualificazione a Euro 2020 col Portogallo. E come scrive il Corriere dello Sport, ​CR7 potrà contare sull'Alter G, un macchinario progettato dalla Nasa (e qui Bulma non c'entra niente), acquistato quando giocava a Madrid, che permette di allenarsi in assenza di gravità: tapis roulant in un involucro dove si può ridurre, regolando la pressione dell'area, fino all'80% il proprio peso corporeo. Correre senza caricare le articolazioni, allenarsi anche se infortunati, e accorciare così i tempi di recupero. Esserci ad Amsterdam, al meglio, il più velocemente possibile: l'obiettivo di Ronaldo, con la sua Medical Machine.