Oggi vi abbiamo dato la notizia che il gol del 2-1 di Cristiano Ronaldo contro il Lione è stato votato dalla Uefa (tramite gli utenti) come il più bello della Champions League 2019-2020. Una rete tanto bella (botta da fuori all'incrocio tirata fuori praticamente dal nulla) quanto vana, dato che quella vittoria non servì a ribaltare la sconfitta per 1-0 dell'andata, e costò l'eliminazione agli ottavi. Questo ci riporta alla Champions 2016-2017, quando la squadra allenata da Allegri arrivò in finale ma perse 4-1 proprio contro il Real Madrid di CR7: il momentaneo pareggio bianconero era stato opera di Mario Mandzukic con una girata magica appena dentro l'area che scavalcò Navas. Anche in quell'occasione, una rete bellissima e "inutile" che fu votata come la più bella del torneo.