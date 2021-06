Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, parla con il suo nuovo sponsor Livescore della partita più bella giocata in carriera: "Avendo giocato bene in tantissime gare, difficile sceglierne una. Partirei con una di quelle in cui ho segnato molti gol, come la tripletta col Portogallo contro la Spagna ai Mondiali del 2018. E poi ricordo molto bene le finali vinte, come quella della Champions League 2017 con il Real Madrid, contro la mia attuale squadra, la Juventus. Feci doppietta!".



IL GOL PIU' BELLO - "Come sapete, ho segnato in tutto 777 gol in carriera. E sfortunatamente devo menzionare ancora un dispiacere recato alla mia Juve quando giocavo nel Real: la rovesciata ai quarti di Champions nel 2018, contro il mio grande amico Gigi Buffon".