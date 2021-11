Cristiano Ronaldo non sarà presente oggi alla premiazione per il Pallone d'Oro 2021 che non lo vedrà fra i protagonisti finali. Il giornalista Pascal Ferré, in particolare, aveva annunciato l'assenza motivandola sia con una presunta quarantena del calciatore, sia con la delusione per non aver vinto l'ennesimo trofeo, che al contrario, potrebbe portare a casa Lionel Messi, suo acerrimo (in questo campo) rivale. L'ex attaccante della Juventus, però, non ci sta e attraverso un post instagram ha voluto chiarire la sua posizione.Il risultato di oggi spiega il perché delle dichiarazioni di Pascal Ferré della scorsa settimana, quando ha affermato che gli avevo confidato che la mia unica ambizione era finire la mia carriera con più Palloni d'Oro di Lionel Messi.e per promuovere la pubblicazione per cui lavora. È inaccettabile che il responsabile dell'assegnazione di un premio così prestigioso possa mentire in questo modo, in. E ha mentito ancora oggi, giustificando la mia assenza dal Gala con una presuntaVoglio sempresin dall'inizio, e lo faccio perché non sono mai contro nessuno., vinco per me stesso e per chi mi vuole bene. Non vinco contro nessuno.. La più grande ambizione della mia carriera è quella di essere un buon esempio per tutti coloro che sono o vogliono essere calciatori professionisti. La più grande ambizione della mia carriera èConcludo dicendo che il mio focus è già sulla prossima partita del Manchester United e su tutto ciò che, insieme ai miei compagni di squadra e ai nostri tifosi, possiamo ancora realizzare in questa stagione. Il riposo? Il resto è solo il resto…