Altro giro, altra corsa e soprattutto altra giornata di Serie A. Avete trattenuto il fiato per i vostri uomini impegnati in Coppa Italia? Avete pregato di non vedere infortuni o affaticamenti? Bravi perchè come sempre, nel weekend ciò che conta di più è il fantacalcio. Si parte domani con Lecce-Spal ma sofferenze e speranze dureranno fino a lunedì sera con il posticipo Milan-Torino. Spazio quindi a scelte azzardate, ponderate, rischiose o di copertura, alla ricerca di assist, gol, bonus e porte inviolate. E come di consueto ritornano anche le nostre di scelte, quelle della sfida tra Calciomercato.com e Sos Fanta.