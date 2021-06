La conferenza stampa del Portogallo è stata preceduta da un gesto di Cristiano Ronaldo che non è passato inosservato. Le abitudini alimentari molto severe e una dieta ferrea gli impediscono di bere bevande gassate, per lo stesso motivo ha rimproverato anche suo figlio. Ieri in conferenza il fenomeno della Juve ha iniziato a fissare le due bottigliette di Coca Cola nei pressi della sua postazione, sponsor di Euro 2020, per poi esclamare:"Acqua! Ecco cosa bisogna bere… acqua!". Ora si attende la reazione del colosso americano...