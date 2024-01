Ronaldo contro Messi: data, orario e dove vedere in tv l'amichevole Al Nassr-Inter Miami

Redazione CM

Di nuovo di fronte. Cristiano Ronaldo contro Messi, per la 36esima volta in carriera, considerando Liga, Champions League, Coppa del Re, Supercoppa di Spagna e amichevoli. I 35 precedenti premiano La Pulce, 16 vittorie a 10 (con 9 pareggi), giovedì 1 febbraio alle 19 ora italiana (alle 13 negli Usa) CR7 avrà l'occasione di accorciare. Il match fa parte della Riyadh Season Cup, una mini tournée dell'Inter Miami in Arabia Saudita, che prevede il 29 gennaio la sfida contro l'Al Hilal di Neymar (che sarà assente per infortunio).



Il portoghese e l'argentino si sono affrontati, l'ultima volta, il 19 gennaio 2023: il Paris Saint-Germain, ex squadra di Messi, vinse l'amichevole contro una selezione composta da giocatori di Al Nassr e Al Hilal per 5-4. Nelle sfide contro Ronaldo, Messi ha segnato 21 gol con 12 assist, l'ex Juventus 20 con un assist. Il match tra i due, in programma alla Kingdom Arena di Riyadh giovedì 1 febbraio alle 19 ore italiane, sarà visibile su Apple TV.