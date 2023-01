19 gennaio, la data è segnata. Cristiano Ronaldo è pronto a cominciare la sua nuova avventura, scendendo in campo a Riyad nella sfida tra le All Stars saudite - formazione composta esclusivamente da giocatori di Al-Hilal ed Al-Nassr - ed il Paris Saint Germain di Lionel Messi. Un match storico che, però, lascia molto perplesso l'alleantore del club saudita Rudi Garcia.



LE DICHIARAZIONI - "Da allenatore dell'Al Nassr, non posso essere contento. Per lo sviluppo del calcio saudita è una buona cosa, ma abbiamo una partita di campionato tre giorni dopo. In termini di programmazione, potevano pensarci meglio. Ma non è grave".