Da un punto di vista prettamente calcistico, la sfida tra Cristiano Ronaldo e Messi è quanto di meglio possa offrire questo splendido sport. Da una prospettiva economica, altrettanto. Non sono solo due calciatori che hanno dominato più di 10 anni di calcio, ma sono delle vere e proprie aziende all’interno di due società, Juventus e Barcellona. Come riporta Tuttosport nella sua edizione odierna, entrambi porteranno in dote questa sera, sul terreno del Campo Nou, la bellezza di 81 milioni di euro d’ingaggio, esclusi gli introiti legati a contratti pubblicitari e altro.