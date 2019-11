Massimo Brambati, ex calciatore ora opinionista, a Tele7Gold ha parlato del labiale di Cristiano Ronaldo, rivolto a Maurizio Sarri dopo la sostituzione contro il Milan: "Una mia amica portoghese mi ha rivelato ciò che ha detto il fuoriclasse della Juventus. All'ex Real Madrid è scappato un 'figlio di p*****a' verso il proprio allenatore, prima di andare direttamente negli spogliatoi". In Portogallo, però, non la pensano alla stessa maniera. Come scrive Tuttosport, per il caso Ronaldo sono stati contattati i migliori esperti di lettura labiale, di fonetica, di interpretazione verbale. E alla fine tutti hanno concordato che le parole uscite dalla bocca di CR7 sono le seguenti: «Porra caralho». Un’interiezione che, tradotta in italiano, corrisponde praticamente a «Che ca**o!». E che, tecnicamente, non è né può essere considerato alla stregua di un insulto.