AFP/Getty Images

Ronaldo: "Cristiano non è il miglior giocatore della storia, direi tra i primi 10". Poi svela la Top 3

Gabriele Stragapede

47 minuti fa

2

Proseguono le contestazioni e le ripercussioni dopo che Cristiano Ronaldo ha recentemente dichiarato di essere, a suo personale avviso, il miglior giocatore della storia del calcio. Dopo che in prima battuta è stato Angel Di Maria a rispondere al fuoriclasse portoghese (sottolineando la superiorità del connazionale e compagno nell’Albiceleste Lionel Messi), ad aggiungersi alla lista di calciatori – in questo caso ex – che hanno voluto esprimere la propria opinione sul caso, ci ha pensato Ronaldo Nazario.



L’ex attaccante brasiliano di Inter, Milan e Real Madrid si è detto in disaccordo con quanto affermato da CR7. In un’intervista a ESPN, Ronaldo ha dichiarato: "Cristiano ha fatto cose meravigliose. Ora, non sono d'accordo sul fatto che sia il migliore. Rispetto la sua opinione, ma per me è tra i migliori. Direi tra i primi 10". Inoltre, Ronaldo Nazario ha pubblicato la sua Top 3 di tutti i tempi e non ha incluso il portoghese sul podio dell’èlite di sempre del calcio mondiale: "Pelé è il numero uno, Messi (due) e Maradona (tre)".