Persino la Coca Cola se n'è accorta in questi giorni. Ecco perché se si parla del fuoriclasse portoghese non si può che capire che l'aspetto del campo sia solo una parte del ragionamento, la Juve lo sa bene. Così aspetta senza forzare la mano, una sua decisione.i. Nessun dubbio riguarda l'azienda Ronaldo, averla in organico può solo far bene anche se pesa a bilancio per quasi novanta milioni come costi. Per quel che riguarda il giocatore Ronaldo, c'era e c'è chi pensa che in realtà possa ostacolare la crescita di tutto il gruppo, a maggior ragione pesando per quasi novanta milioni a bilancio come costi. Resta il fatto che Ronaldo non è come gli altri, è un marchio che nel bene e nel male può sentirsi (forse si sente) più grande della stessa Juve.. Ma non alle condizioni sontuose che lo legano alla Juve, almeno in termini economici. E comunque solo nel caso in cui si trovasse l'incastro giusto. Una situazione che merita riflessioni difficili, ponderate, figlie soprattutto della motivazione e di cosa voglia chiedere a sé stesso e alla squadra nella prossima stagione e poi ancora.. Ma uno degli uomini più influenti al mondo sa che può essere solo lui a dettare i tempi delle proprie decisioni. E lo sa pure la Juve.