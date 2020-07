. Lo scudetto è sulla strada di, quella che porta all', con unain difficoltà ma tranquilla, a pochi passi dal nono scudetto consecutiva; mentre trono, scettro e corona di re del gol si trovano a un bivio: da una parte Ronaldo a 30, dall'altra Immobile a 31. Con i due che stanno vivendo stati d'animo differente.ieri è uscito deluso e arrabbiato dal campo: per il ko contro l'che ha rimandato la festa scudetto, ma anche per il gol che non è arrivato. Ci tiene,, ai titoli personali, lo dimostra la sua carriera (e anche i consigli dati a Szczesny la scorsa settimana prima del rigore di), e il fatto di aver subito una battuta d'arresto lo infastidisce. Sia per il titolo di capocannoniere che per la Scarpa d'Oro, doveguarda tutti dall'altro verso il basso con 4 gol in più.Ciro, invece, sembra essersi ritrovato: non è brillante come prima del lockdown, ma prima il gol dal dischetto contro la Juve, poi quello su azione di ieri contro il, gli hanno permesso di rispondere ae superarlo. E l'esultanza di ieri, al di là della gioia di squadra per una vittoria importante per il quarto posto, è una felicità per un primato solitario nella classifica dei cannonieri.E se non fosse per quei due rigori lasciati a Correa e Luis Alberto... La corsa perdifiato, comunque, continua. Ogni giornata possono esserci sorpassi e controsorpassi. Con due giocatori che, comunque vada, stanno vivendo una stagione storica.@AngeTaglieri88