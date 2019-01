E' atteso per domani l'arrivo a Madrid di Cristiano Ronaldo per presentarsi di fronte all'Audiencia Nacional e accettare la condanna a due anni di reclusione e il pagamento di 18,8 milioni di euro per evasione fiscale. Subito dopo la partita di stasera contro il Chievo, il campione portoghese partirà alla volta della Spagna, dove, secondo quanto ricostruisce El Mundo, proverà ad evitare la "pubblica gogna", entrando in Tribunale direttamente dal parcheggio.



Questa è almeno la richiesta scritta che CR7 ha fatto arrivare, affinché non si ripeta quanto accaduto nel luglio 2016 a Leo Messi, processato per motivi analoghi a Barcellona e scortato dal personale di sicurezza lungo la scalinata del Palazzo di Giustizia. Proprio per motivi di sicurezza personale, Cristiano Ronaldo ha sollecitato l'autorità giudiziale di Madrid a utilizzare per lui un protocollo diverso.