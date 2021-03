Principale responsabile dell’eliminazione in Champions, ma ancora di salvezza per le residue chance di scudetto: la tripletta di Cagliari ha fatto capire, una volta di più, che la Juve di quest’anno è appesa nel bene e nel male agli estri di Cristiano Ronaldo. Il quale, a giudizio dei bookmaker, ha già quasi raggiunto un traguardo personale: il titolo di capocannoniere, che gli è sfuggito nelle sue due prime stagioni italiane. Basta guardare le quote degli analisti: CR7 re dei bomber (23 gol in 23 partite finora) è un’ipotesi da 1,19, praticamente quasi certa. L’unico contendente rimasto è Lukaku (19 gol), a 3,75. A questo punto, però, il vero obiettivo del portoghese è la rimonta scudetto, che mai come stavolta porterebbe il suo nome. Lo dicono i numeri: Ronaldo ha fatto gol in 14 turni di campionato, nei quali la Juventus ha ottenuto 11 vittorie e 3 pareggi. Le tre sconfitte bianconere (con Fiorentina, Inter e Napoli) sono invece coincise con il digiuno del portoghese. Ergo, se non segna CR7, per la Juve è molto più difficile vincere. Il tricolore è comunque obiettivo molto arduo: malgrado una partita ancora da recuperare, i 10 punti in meno rispetto all’Inter sono un muro ripidissimo, tanto che la quota scudetto nerazzurra è scesa ormai a 1,12, mentre il decimo titolo consecutivo bianconero vale 6 volte la scommessa. Se Ronaldo dovesse continuare a fare un gol a partita, l’eventuale scudetto della Juve sarebbe davvero un suo trionfo personale.