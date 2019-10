Il fatto che per esempioabbia palesato un po' di nostalgia per i bei tempi con Max Allegri, è la conseguenza delle delusioni recenti, tra l'esclusione dalla lista Champions e un utilizzo col contagocce in campionato.Che nell'esaltare la Juve di Maurizio, indirettamente punta il dito verso una gestione forse troppo basata sulla ricerca ossessiva del risultato come quella precedente.