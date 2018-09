Durante i tre giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri alla Juventus, domenica di relax per Cristiano Ronaldo, la compagna Georgina Rodriguez e il primogenito di Ronaldo, Cristiano Jr (che gioca nell'Under 9 della Juve). CR7 e famiglia, a Montecarlo, si divertono in mare, sullo yacht 'Vitamina D' e in acqua. E per la compagna del Pallone d'Oro portoghese, come si vede nel suo profilo Instagram, c'è anche una foto in una sala dedicata alle slot machine. Guarda nella gallery le FOTO di Georgina e di Ronaldo nel mare del Principato di Monaco.