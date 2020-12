. C'è Cristianoa Dubai, dove oggi parteciperà alla cerimonia dei Globe Soccer Awards, per esempio. Come lui sonoin questi giorni, chi per tornare in famiglia, chi per staccare semplicemente la spina. Due le domande che però si potrebbero fare in questa situazione.Le risposte, in entrambi i casi, fanno capire come tecnicamente nessuno abbia violato alcuna regola né debba correre il rischio di infrangere i vari protocolli., sia che fosse per tornare nel proprio paese che per motivi di lavoro o anche solo per svago. Dando per assodato ovviamente il fatto che a partire siano stati giocatori non positivi né a contatto con positivi. Lo ha spiegato anche Roberto Testi, responsabile del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Torino: “Se una persona non isolata parte dall'Italia e va ovunque gli pare, all'autorità sanitaria non importa niente perché non è un problema di sanità pubblica italiana., perché è previsto l'isolamento di 14 giorni che per la gente comune significa stare a casa”. Di conseguenza si passa alla seconda risposta,e. Una necessità più che un privilegio, comunque previsto dai protocolli: “A parte gli sportivi ci sono anche altre categorie coinvolte, penso a dei manager che magari devono viaggiare all'estero, non è che ogni volta fanno 14 giorni di isolamento là e 14 giorni in Italia. Seguono quello che viene chiamato isolamento attivo e che anche la Figc prevede”. Insomma, magari non a tutti avrà fatto piacere vedere i propri beniamini festeggiare più o meno in totale libertà, ma questa volta tutto rientra nell'ambito di ciò che era possibile fare.