Come racconta Tuttosport, Cristiano Ronaldo continua la sua corsa a Bican. Il portoghese è a una sola marcatura da Pelé e la rincorsa alla leggenda - terzo di tutti i tempi - a Romario e Bican. Scrive il quotidiano: "Ma CR7, mai come in questo momento, forse baratterebbe un gol in meno con una vittoria in più della sua Juventus. Una squadra di cui è sempre più leader e trascinatore. A Verona lo ha dimostrato una volta di più. Nei momenti di sofferenza ha incitato i più giovani, anche su indicazione di Andrea Pirlo. Come dice Miguel Veloso, a lungo suo compagno nel Portogallo, «il Cristiano juventino ricorda quello trascinatore della Nazionale»".