L'apertura di Leonardo è stata importante. Sì, perché il capo dell'area tecnica delnon ha negato il gradimento percon parole importanti che hanno fatto il giro del mondo. Non è un caso: a Parigi c'è un uomo che ha sempre pensato in grande, il presidentema non ha mai affondato quest'anno su Leo Messi sapendo bene i costi folli tra cartellino e stipendio. Ecco perchéIl PSG infatti non è mai stato un'opzione seria due anni e mezzo fa, quando il portoghese ha scelto con forza la Juventus; questione di stimoli, di campionato, di fattori diversi. Ma dovesse andare via uno tra Neymar e Mbappé, il Paris proverebbe un altro grande acquisto pur essendo in una situazione complessa economicamente. Da qui a prendere Ronaldo ce ne passa, perché tutti sanno che il padrone del proprio destino è il solo Cristiano che fin qui non ha dato segnali di rottura alla Juventus, anzi. La situazione è tranquilla, tanto che i dirigenti bianconeri sanno da Jorge Mendes che Ronaldo pianifica di completare il suo contratto con la Juve fino al 2022. Ecco perché non c'è allarmismo o nulla di avanzato, le scelte sono del solo Ronaldo e l'ossessione di grandezza di Al Khelaifi ad oggi rimane tale. L'estate prossima è lontana, il percorso fa la differenza. Ma da Torino filtra un segnale chiaro:. Solo lui stesso può orientare diversamente una strada segnata.