Una voce insistente, che arriva dalla Spagna, che allarma i tifosi a tinte bianconere:. A 35 anni, secondo quanto riporta diariogol.com, il portoghese vuole cambiare ancora, per abbracciare una nuova grande sfida, probabilmente l'ultima della sua carriera, che risponde al nome di Paris Saint-Germain. Una possibilità che - si legge - trova conferme dai contatti frequenti tra il suo agente Jorge Mendes e il club che parigino, cheLa ricostruzione è credibile, ma al momento non trova conferme nell'ambiente Juventus. Ronaldo, che con il presidente Agnelli ha un rapporto di stima e rispetto, non da semplice subordinato, non tratta con il Psg,L'idea è quella di rispettare il contratto, in scadenza nel 2022, di continuare insieme, una tesi condivisa anche dalla Juve, che anche in un periodo di grande difficoltà economica, che tutti i club stanno attraversando per l'emergenza coronavirus, non ha mai pensato di rinunciare al suo valore di calciatore, e al suo brand.- Tutto chiaro, in attesa di nuovi sviluppi. Ora le priorità sono altre, contano la salute delle persone e, se si tornerà in campo in tempi sufficienti per portare al termine la stagione, Champions League, campionato e Coppa Italia, in estate tutto può succedere.. Se qualcuno lo vuole si può parlare, ma deve mettere sul tavolo tanti soldi.