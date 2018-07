, l’affare del secolo non solo dal punto di vista tecnico e mediatico, ma anche e soprattutto da quello economico. Perché se l’arrivo del calciatore più famoso del mondo a Torino merita di per sé le prime pagine, dietro la trattativa bianconera per CR7 si cela un investimento mai operato nella storia italiana di questo sport.Mattia Carapelli@mcarapex