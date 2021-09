. L'interanon può far altro che osservare con il fazzolettino in mano e le lacrime agli occhici hanno messo pochissimo adopo il passaggio in Premier League., pronti a dominare anche in casa della Regina, come hanno fatto durante le ultime stagioni nel nostro campionato., desiderava tornare ale l'ha fatto a suo modo:contro il Newcastle, strapotere fisico e di pensiero, memoria al dolce passato a Old Trafford con la maglia dei Red Devilspoco importa che qualche ora dopo i bianconeri di Allegri perdano al Maradona contro il Napoli. Meglio o peggio? Vedendo i risultati e la prestazione di esordio del portoghese, la seconda., anzi a riprenderseloAnzi, a prenderselo, perché a Londra sponda Blue ci era stato, ma non aveva dominato: ora,Morale? Tre gol in due partite, la stessa solfa che si vedeva a Milano.le ultime parole famose.. Non solo i tifosi di Juve e Inter, tutti gli appassionati di calcio italiano dovrebbero essere tristi per averli persi e per il fatto che si siano "scordati" così rapidamente di noi.@AleDigio89