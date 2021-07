"Il 10 Messi e il 7 Ronaldo hanno vinto il loro primo trofeo con la Nazionale allo stesso modo: vincendo la finale 1-0 in casa del Paese ospitante, ma senza segnare. E l'hanno vinto lo stesso giorno a cinque anni di distanza, il 10 luglio - ovvero, il 10/7". La curiosità statistica è di Giuseppe Pastore, giornalista esperto di date, numeri e ricorrenze. Il 10 luglio del 2016 Cristiano Ronaldo vinceva gli Europei battendo per 1-0 la Francia a Parigi (gol di Eder). Il 10 luglio del 2021 l'Argentina di Lionel Messi ha vinto la Coppa America battendo per 1-0 il Brasile a Rio De Janeiro (gol di Di Maria).