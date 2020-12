IL TABELLINO:

, ma facilità somma ed essenzialità di movimenti, comunque sempre su toni alti di atletismo e giocoleria, e infine condizione atletica perfetta di tutti sono i componenti dello show al Tardini dei, per la gioia "maso" dei collezionisti da salassare o anche per le prove generali di un maxifestival calcistico dei dipendenti dell’Anas (questo arancione non è una novità, è che il Parma lo fa spiccare per contrasto indossando una divisa che sembra una delle ultime bianconere della Juve).davvero come il tema sulla prima neve per un bravo scolaro scandinavo., al 21’: palla da Alex Sandro a lui, dalla sinistra alla destra attraversando tutta l'aera di rigore, rasoterra in fondo alla rete di Sepe. E il giovanotto che prova persino a non esultare, da canonico ex rispetto del passato, ci prova come fosse un Quagliarella dalle tante maglie. Quattro minuti dopo Morata per Ronaldo, sempre da sinistra a destra però traiettoria alta e alloraNon c'è in campo Dybala ad abbracciarlo in strette magari un po' pitonesche, mavisto che la palla, giuntagli dopo un batti e ribatti, era già uscita quando era stata calciata dall'angolo. E infine, nonostante tentativi insistenti e però sbilenchi oltre che patetici, un gol sul quale chissà cosa si sarebe intessuto di bello, di caldo, di sentimentalmente complicato.A meno di pensare che, tra posticipi del turno anticipato e allargato e anticipi del turno serrato e insomma tante partite una addosso all'altra per poter chiudere in qualche modo il programma prima di Natale, certe squadre abbiano capito tutto ed altre non abbiano capito niente.Parma-Juventus 0-4 (primo tempo 0-2)Marcatori: 23’ p.t. Kulusevski (J), 26’ p.t. e 3’ s.t. Ronaldo (J), 40’ s.t. Morata (J).Assist: 23’ p.t. Alex Sandro (J), 26’ p.t. Morata (J), 3’ s.t. Ramsey (J), 40’ s.t. Bernardeschi (J).Parma (4-3-2-1): Sepe; Iacoponi (15’ s.t. Busi), Alves, Osorio, Gagliolo; Sohm, Hernani, Kurtic (40’ s.t. Brugman); Gervinho (1’ s.t. Karamoh), Kucka (15’ s.t. Cyprien); Cornelius (15’ s.t. Inglese). All. Liverani.Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, Bonucci (30’ s.t. Portanova), De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, McKennie (30’ s.t. Cuadrado), Ramsey (23’ s.t. Bernardeschi); Ronaldo (36’ s.t. Chiesa), Morata. All. Pirlo.Arbitro: Gianpaolo Calvarese.Ammonito: 39’ p.t. Danilo (J).