Il Real Madrid vuole un attaccante ma le voci sul possibile ritorno di Cristiano Ronaldo non sono al momento confermate o meglio, dalla Spagna assicurano che l'attaccante della Juventus è solamente il piano C dei Blancos che prima tenteranno l'affondo per Mbappé del PSG, poi valuteranno Haaland del Borussia Dortmund e solo se non raggiungeranno questi obiettivi tornareanno su CR7.