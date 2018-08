Ho visto e sentito gente delusa, ieri sera. Non tanto per essere stata costretta a tribolare prima di arrivare alla vittoria, peraltro meritata, della lorocontro ilquanto piuttosto per non aver potuto festeggiare il primo gol diin Serie A con la maglia bianconera. Un evento che in molti e addirittura in troppi alla vigilia davano per scontato perché, stando ad una logica che logica non è, con quel che il giocatore portoghese viene pagato e con quel che il pubblico deve pagare per vederlo all’opera sarebbe automatico attendersi da lui reti a grappolo possibilmente ciascuna volta che va in campo.