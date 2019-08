Cristiano Ronaldo, stella della Juve, racconta il momento in cui il mondo del calcio lo ha scoperto: 6 agosto 2003, amichevole estiva tra Manchetser United e Sporting, il club dove all'epoca giocava il portoghese. Vinse lo Sporting per 3-1 con Ronaldo protagonista assoluto. L'attaccante ricorda quella partita ai microfoni di Dazn, nel corso della trasmissione "The Making of": "Il Manchester United era interessato a me ancor prima di quella partita. Quella gara è stata come la ciliegina sulla torta. Riuscii a mettermi in evidenza e ciò aumentò ancor più il loro interesse. Dopo la partita sentii di non dover più dimostrare niente a nessuno. Dopo quella partita, tutti i club sapevano già che puntare su di me significava vittoria certa".