Da lui il Real Madrid si aspetta tantissimo anche alla luce dell'investimento importante fatto per portarlo a Madrid. Al momento sembra non essere ancora esploso del tutto mostrando il potenziale di cui dispone; nonostante questo Ronaldo ha voluto premiare Vinicius esaltandone le qualità ai microfoni di Fox Sport Brasile: "E' un grande giocatore, ha fatto una stagione fantastica l'anno scorso e praticamente ha salvato il Real Madrid da un fallimento maggiore. Mi piacerebbe poter averlo nella mia squadra" ha detto Il Fenomeno che è proprietario del 51% delle azioni del Real Valladolid. "L'aspettativa su di lui è molto alta ma ha le potenzialità per migliorare molto".