Cristiano Rolando direttore sportivo della Juventus. Nulla a che vedere con quello che fa Paratici, che non ha certo bisogno d'aiuto, il ruolo e il carisma del portoghese potrebbero però essere d'aiuto al dirigente bianconero. Ne è convinto Tuttosport che oggi spiega come il carisma e la popolarità di CR7 potrebbero spingere i big sul mercato a scegliere il bianconero. A dire no ai club inglesi e spagnoli per trasferirsi in Italia.



COME DE LIGT - Esattamente come successo nel 2019 con Matthijs De Ligt, ​che rivelò come Ronaldo abbia influito sulla scelta di vestire la maglia della Juventus. Un consiglio che potrebbe pesare anche in futuro, magari per campioni come Mbappé e Camavinga. Il primo costa tanto, almeno 400 milioni di euro tra cartellino e ingaggio, per questo va etichettato come "utopico", per il secondo la Juve è in corsa. Il talento del Rennes, al quale Ronaldo ha regalato la maglia dopo Francia-Portogallo, ha postato la foto del "trofeo" ricevuto sui social, con il commento: "Non la laverò". Vorrebbe giocare con CR7, chissà che possa farlo nella Juve.