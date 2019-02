Al termine dell’allenamento odierno, l'attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo si è presentato ai microfoni di Juventus TV per mandare un messaggio di ringraziamento a tutti i tifosi che gli hanno fatto gli auguri e mostrato affetto in un giorno così importante come quello di oggi in cui compie 34 anni.



GRAZIE - “Grazie, sono molto felice di festeggiare il mio compleanno qui. E’ bello essere in Italia, e qui al campo d’allenamento. Voglio ringraziare i tifosi per i messaggi d’auguri e per l’affetto. Grazie mille”.



MOMENTO JUVE - “Il momento della squadra è ottimo. Ci sentiamo bene, siamo primi in campionato e abbiamo vinto il primo trofeo a inizio anno. Siamo pronti per le prossime partite”.