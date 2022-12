Qualificato agli ottavi ma non soddisfatto, è questo lo stato d'animo di Cristiano Ronaldo che con il suo Portogallo è riuscito ad arrivare primo nel girone e tra pochi giorni affronterà la Svizzera per accedere tra le prime otto dei Mondiali. Una qualificazione ottenuta nonostante la sconfitta contro la Corea del Sud, in cui il cinque volte pallone d'oro è stato sostituito nel secondo tempo, come successo anche nelle altre due partite del girone. Una scelta, quella del c.t Fernando Santos che non è piaciuta - per dire un eufemismo - a CR7.



LO SFOGO - "Hai sempre una fottutissima fretta di sostituirmi, ma devi stare attento con me”, queste sarebbero state le parole pronunciate da Ronaldo al momento del cambio. Uno sfogo rivolto chiaramente al tecnico che nel post partita ha provato a sminuire la questione dicendo che il fenomeno portoghese se la stesse prendendo con un giocatore avversario. Un Mondiale fin qui, pieno di polemiche intorno a Cristiano.