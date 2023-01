. Il fenomeno portoghese è stato appena presentato dall’Al-Nassr, con cui ha appena firmato un contratto sino al 2025 per 200 milioni di euro a stagione. Un accordo multimilionario che permetterà, sempre più, alla famiglia di CR7 di mantenere gli standard vissuti sino a questo momento., visto che la modella di origini argentine-spagnole potrà continuare a vivere insieme al suo compagno, nonostante le leggi saudite che le vietino espressamente., infatti,– come nel caso di Ronaldo e Georgina –. All’agenzia di stampa spagnola EFE, un avvocato saudita ha dichiarato: "Sebbene le leggi del regno proibiscano ancora la convivenza senza un vero e proprio contratto di matrimonio,". Ma questo non è l’unico problema.. Le opzioni sono due: la prima è che la compagna del 5 volte Pallone d’Oro venga sponsorizzata personalmente dall’Al-Nassr con un visto rilasciato separatamente, dichiarando di poter risiedere dove lei lo desideri; la seconda riguarda l’ottenimento di un visto turistico per un anno che consenta di vivere per 3 mesi consecutivi, dopo ogni visita in Arabia.