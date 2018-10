L'ultimo treno dei detrattori ha preso una direzione ben precisa, ma la solidità di cui si fa scudo Cristiano è l'impermeabile più sicuro al mondo. Perché sì: i binari su cui corre CR7 sono quelli giusti. Non che ci fosse bisogno di una risposta o di un'ulteriore prova, non in campo almeno.. E non l'ha fatto lui, in primis. Non l'hanno fatto i suoi obiettivi. Di gatte da pelare, di sentenze da aspettare, di moralisti della porta accanto, il mondo è pieno. Specialmente il suo.