Il Betis Siviglia ha piazzato il colpo Luiz Henrique. Ex Fluminense, il brasiliano ha solo 21 anni e sarà alla prima esperienza europea. Su di lui però si sprecano gli elogi e l'ultimo è arrivato da un'icona del calcio verdeoro e non solo: Ronaldo Luis Nazario da Lima. "Mi piace molto, mi ha stupito. Potrà avere una carriera brillante, farà benissimo in Spagna con il Betis. Gli auguro il meglio nella sua nuova squadra", ha detto a Estadio Deportivo il Fenomeno, attuale presidente del Real Valladolid.