I numeri non sono tutto nel calcio. Ma spesso servono a spiegare molto. Dei dati, in particolare, possono essere studiati per capire quanta alchimia ci sia in una coppia d'attacco. Come quella su cui sta lavorando Max Allegri in questo finale di stagione per capire se Moise Kean possa o meno essere una spalla ideale per Cristiano Ronaldo. E magari viceversa. Sono 208 fin qui i minuti disputati (escluso il recupero) da Kean e CR7: tre gol per il fuoriclasse portoghese, zero per il baby talento bianconero. Che al contrario era riuscito a segnare sei nei restanti 358 minuti giocati, alternandosi al fianco di praticamente tutte le altre punte a disposizione di Allegri. E dei tre gol segnati da Ronaldo, nessuno sembra poter risalire ad un principio d'intesa tra i due: un rigore contro l'Atletico Madrid, la rasoiata mancina dopo scambio in un fazzoletto con Pjanic a San Siro contro l'Inter, il colpo di testa nel derby su cross di Spinazzola. In estrema sintesi: Ronaldo ha continuato a fare il Ronaldo, Kean deve riuscire a trovare una nuova dimensione al suo fianco. LE PROVE – Gli esperimenti proseguiranno in ogni caso anche nelle prossime tre partite. Anche perché i numeri realmente non sono tutto. Kean contro il Toro ad esempio non ha giocato male, provando a lasciare il segno pur senza riuscirci, cercando e ricercando Ronaldo a volte forse fin troppo. Da qui passerà anche quel passaggio tanto delicato riguardo il suo rinnovo di contratto: non è un problema economico, non lo sarà, con l'ingaggio che negli anni passerà dai 2 ai 3 milioni di euro. Ma di gestione e progettualità. Anche dopo la firma Kean potrebbe ugualmente lasciare la Juve nel caso in cui non ci fosse chiarezza sul suo utilizzo e arrivasse un'offerta tale da convincere i bianconeri a preferire una grande plusvalenza già oggi. Ma quale può essere il suo ruolo? Vice Ronaldo? Sua spalla o comunque una delle opzioni per affiancarlo? Può giocare esterno o solo punta centrale? Domande che potrebbero trovare risposta, almeno parzialmente, nelle prossime tre giornate. Cercando di capire cosa possa significare quella differenza in termini di numeri per Kean: 0 gol in 208 minuti con Ronaldo, 6 in 358 minuti senza CR7.