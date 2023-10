Cristiano Ronaldo vuole continuare a giocare fino al 2027. Il cinque volte Pallone d'Oro vuole prolungare il contratto con l'Al-Nassr fino a quella data, momento in cui la sua carriera di calciatore professionista si concluderebbe. Secondo voci provenienti dal Portogallo, queste condizioni permetterebbero a Cristiano Ronaldo di rimanere attivo in vista della Coppa del Mondo del 2026, un torneo che rappresenterebbe senza dubbio una tappa fondamentale per la sua carriera.