I 10 PIU' COSTOSI - Analizziamo i 10 colpi più cari di questa sessione di mercato: non necessariamente i migliori, ma quelli più dispendiosi. Menzione particolare per Rolando Mandragora, undicesimo in questa speciale classifica con i 20 milioni pagati dall'Udinese alla Juventus per il suo cartellino. Infine una dovuta precisazione: nella lista non è stato inserito Keità, neo acquisto dell'Inter: il senegalese classe '95 è arrivato dal Monaco in prestito oneroso, da 5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 35 milioni, per un totale di 40 milioni. Una formula simile a quella utilizzata per Higuain, il cui diritto di riscatto è però un obbligo mascherato. Per questo motivo l'argentino è stato considerato nella nostra classifica.

Fuoco e fiamme: il mercato conclusosi questa sera è stato uno dei più importanti per lanegli ultimi anni. Una sessione d'oro: per la prima volta le spese effettuate dalle 20 squadre del massimo campionato hanno sfondato il muro del miliardo di euro. Non solo il colpo principe, che non può che essere l’acquisto dipassatodalla Real Madrid alla Juventus, ma anche il clamoroso scambioal Milan, poiall’Inter,al Napoli e la coppiaalla Roma. Top player può essere considerato anche Carlo, tornato in Italia dopo anni carichi di successi in giro per l’Europa.