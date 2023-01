E' stato un 2022 da dimenticare per Cristiano Ronaldo: tagliato dal Manchester United, eliminato ai quarti di finale dei Mondiali in Qatar dal Marocco e ora alle prese con una nuova avventura all'Al-Nassr, in Arabia Saudita, finendo fuori dai radar del calcio tradizionale. Eppure la sua popolarità non ne ha risentito, anzi.



BATTE MESSI - Almeno sui social, CR7 può ancora fregiarsi di essere il migliore, davanti anche all'eterno rivale Lionel Messi. Come evidenzia un'indagine commissionata da TouchCasino, il portoghese ha avuto un'impennata di follower su Instagram nonostante l'annus horribilis: quasi 136 milioni in più nel 2022, stravinto il confronto con la Pulce (+105 milioni) nonostante la conquista dei Mondiali con l'argentina.



