Cristiano Ronaldo vuol dire fiducia, proprio come una celebre marca di formaggi nelle pubblicità di qualche tempo fa. In questo periodo gioca così così, ma la butta dentro lo stesso, e così per i bookmaker sarà lui, con pochissimi dubbi, il capocannoniere a fine campionato. Un trattamento di netto favore rispetto ai suoi rivali più accreditati, che pure sono molto vicini. Lo si vede bene nel tabellone. Ronaldo, con i suoi 15 gol, è a 1,65; Immobile, che lo tallona ormai con 13 centri, per gli analisti è molto più lontano dal titolo, a quota 4,25. Un po’ più di credito riscuote Lukaku, che di gol ne ha fatti 12 e strappa un 4,00. Poi c’è Ibrahimovic: 12 reti in appena 714 minuti giocati, vale a dire un gol ogni 60 minuti (Ronaldo ne fa uno ogni 85), eppure il suo terzo titolo di capocannoniere in Serie A è una scommessa giudicata improbabile, a quota 9,00. Volendo, ci sarebbe anche il discorso del “peso” dei gol: se il 47% di quelli segnati da Ronaldo sono stati determinanti ai fini del risultato (7 su 15), Ibra raggiunge il 58% (7 su 12). Ma questo, si capisce, ai bookmaker interessa di meno.