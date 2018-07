Continua a far discutere il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Oggi il presidente del Codacons Carlo Rienzi ha commentato: "Un contratto immorale e vergognoso per un paese civile. Si tratta di una delle operazioni calcistiche più costose di sempre", spiega il presidente Carlo Rienzi: "105 milioni di euro pagati dalla Juve per il trasferimento del giocatore, più uno stipendio pari a 31 milioni di euro netti a stagione, della durata di 4 anni. Numeri record che si scontrano con la realtà vissuta da milioni di italiani, sempre più in difficoltà economiche, con le famiglie che non riescono a pagare mutui e bollette e arrivare alla fine del mese, come testimoniato dall’Istat. L’Istituto di statistica ha infatti registrato un abnorme incremento dei cittadini in condizione di povertà assoluta, il cui numero sale a oltre 5 milioni di individui nell’ultimo anno, il dato più alto mai registrato nel nostro paese”.