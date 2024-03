Ronaldo stila la sua Top 11 all time, quanta Serie A!

Federico Russo

Molto spesso è stato chiesto alle leggende del passato quale fosse la top 11 di ogni epoca. Risposta ovviamente complessa dal momento che bisogna prendere in analisi diverse epoche, stili di gioco differente. La stessa domanda è stata posto a Ronaldo il Fenomeno, ex Milan e Inter, che ha segnato un'epoca calcistica vincendo fra gli altri due palloni d'Oro(1997,2002) e due mondiali(1994,2002) segnando 352 reti in 518 presenze in carriera, intervistato dal DailyMail.



LA TOP 11- Non poteva non includere se stesso nel 4-3-3 ultra offensivo disegnato: il brasiliano classe 1976 ha incluso moltissimi ex Serie, tra cui Gianluigi Buffon (ex Parma e Juventus) e Zinedine Zidane ( che in Italia ha vestito la maglia della Juventus prima di passare poi al Real Madrid). Nella gallery la top 11 completa, con tutte le preferenze espresse dal campione brasiliano